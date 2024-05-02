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Спікери парламентів України, Польщі та країн Балтії проведуть саміт з питань безпеки

Фото: маршалок Сейму Республіки Польща Шимон Головня (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На початку червня спікери парламентів України, Польщі та країн Балтії проведуть саміт з питань безпеки у польському місті Білосток. Керівники парламентів мають намір підтвердити єдність на тлі загроз, з якими сьогодні стикаються країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wnp.pl.

Маршалок Сейму Республіки Польща Шимон Головня зазначив, що запросив колег із сусідніх країн для обговорення питань спільної безпеки. Місто Білосток обране для зустрічі не просто так.

"Щоб саме тут, де так близько до кордону з Білоруссю і Литвою, де зустрічаються як можливості, так і загрози, з якими ми стикаємося, щоб саме тут ми про це говорили, а не постійно у Варшаві" - сказав спікер Сейму.

За його словами, запрошення відвідати Білосток прийняли усі спікери. Під час зустрічі буде обговорюватися "відроджена" співпраця партнерських органів місцевого самоврядування між країнами. Головня зазначив, що з міста буде послано сигнал, що "ми стоїмо разом".

Він підкреслив, що в часи небезпеки необхідно показати, що не тільки уряди підтримують один одного, але й суспільства підтримують один одного. "Ми повинні дружити один з одним і зближуватися як суспільства", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи очікується, що червневий саміт напрацює якусь конкретну допомогу для України, Головня зазначив, що сьогодні потрібно робити не лише "жорсткі речі", які робить уряд, але й "м'які речі", такі як парламентська дипломатія.

"Якщо ви не будете робити ці м'які речі, тобто зустрічатися один з одним, відкривати дискусії, переконувати людей, то не буде кому голосувати за уряди, які роблять жорсткі речі", - підкреслив спікер.

Він сподівається, що за підсумками саміту буде ухвалено спільну декларацію, в якій буде зазначено про спільний візит спікерів в Україну. "Ви можете сказати: це символічні жести, але ці символічні жести працюють" - сказав Головня.

Тому, додав він, наразі команди працюють над формою декларації, яка, як очікується, буде прийнята у червні.

Зазначимо, що Білосток є рідним містом Головні. У ньому він народився, виріс та навчався у школі та ліцеї.

Відносини України з Польщею

Наприкінці квітня польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Польський уряд вирішив продовжити термін перебування українських біженців. Однак для отримання виплат буде умова.

Водночас, уряд Польщі може припинити видачу дозволів на проживання українським військовозобов'язаним чоловікам.

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