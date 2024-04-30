Польща продовжить термін перебування українських біженців, але для виплат буде умова

Польський уряд схвалив проект змін до закону "Про допомогу громадянам України". Зокрема, пропозиція передбачає нову умову для виплат біженцям з України, які мають дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Зміни, зокрема, передбачають, що виплати в рамках програм "800 плюс" (800 злотих на одну дитину щомісяця) та "Добрий старт" (300 злотих для тих дітей, які йдуть до школи) надаватимуться за умови обов'язкового навчання у школі .

Таким чином, виплати отримають лише ті діти, які ходять до дошкільних навчальних закладів чи шкіл.

Як пояснив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, такі заходи запровадили, оскільки з'явилися випадки, коли українці приїжджають до Польщі, отримують там виплати, а після цього повертаються назад на Батьківщину.

"Ми підтримуватимемо громадян України, які були змушені втекти від війни і знайшли притулок у Польщі, але ми також очікуємо чітких і зрозумілих правил. Все це в законі, який ми сьогодні ухвалили в уряді", - додав він.

Також проект змін передбачає продовження тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року.

Зазначимо, що законопроект має підтримати польський Сейм. У такому разі він набуде чинності з 1 липня.