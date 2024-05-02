Спикеры парламентов Украины, Польши и стран Балтии проведут саммит по вопросам безопасности

Маршалок Сейма Республики Польша Шимон Головня отметил, что пригласил коллег из соседних стран для обсуждения вопросов общей безопасности. Город Белосток выбран для встречи не просто так.

"Чтобы именно здесь, где так близко к границе с Беларусью и Литвой, где встречаются как возможности, так и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, чтобы именно здесь мы об этом говорили, а не постоянно в Варшаве", - отметил спикер Сейма.

По его словам, приглашение посетить Белосток приняли все спикеры. В ходе встречи будет обсуждаться "возрожденное" сотрудничество партнерских органов местного самоуправления между странами. Головня отметил, что из города будет послан сигнал, что "мы стоим вместе".

Он подчеркнул, что во времена опасности необходимо показать, что не только правительства поддерживают друг друга, но и общества поддерживают друг друга. "Мы должны дружить друг с другом и сближаться, как общества", - сказал он.

Отвечая на вопрос, ожидается ли, что июньский саммит наработает какую-то конкретную помощь для Украины, Головня отметил, что сегодня нужно делать не только "жесткие вещи", которые делает правительство, но и "мягкие вещи", такие как парламентская дипломатия.

"Если вы не будете делать эти мягкие вещи, то есть встречаться друг с другом, открывать дискуссии, убеждать людей, то некому будет голосовать за правительства, которые делают жесткие вещи", - подчеркнул спикер.

Он надеется, что по итогам саммита будет принята совместная декларация, в которой будет указано о совместном визите спикеров в Украину. "Вы можете сказать: это символические жесты, но эти символические жесты работают", - сказал Головня.

Поэтому, добавил он, сейчас команды работают над формой декларации, которая, как ожидается, будет принята в июне.

Отметим, что Белосток является родным городом Головни. В нем он родился, вырос и учился в школе и лицее.