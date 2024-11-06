Спікера-республіканця Майка Джонсона переобрали до Палати представників
Чинний спікер нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон повторно ввійшовши до складу Палати представників наступного скликання. Його конкурентом був однопартієць Джошуа Моротт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Джонсон здобув перемогу над республіканцем Джошуа Мороттом, який також змагався за місце в окрузі. Після підрахунку більш як 90% бюлетенів, виявилося, що Джонсон отримав 86% голосів, тоді як Моротт - 14%.
Як повідомляють журналісти, Моротт пропонував, зокрема, скорочення Міністерства освіти США та скасування реформи охорони здоров’я, відомої як ObamaCare. Він також заявляв, що підтримує скорочення "будь-якої іноземної допомоги", вважаючи пріоритетом внутрішні питання країни.
Джонсон успішно забезпечив собі вже п’ятий термін у Палаті представників.
Після офіційного оголошення результатів у своєму виборчому окрузі він повідомив журналістам у Луїзіані, що має намір вилетіти до резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго тієї ж ночі. Спікер підкреслив, що прагне бути поряд з колишнім президентом на його виборчій вечірці в ніч після голосування.
Вибори у США
У вівторок, 5 листопада, у США пройшли вибори президента. Головними кандидатами на цю посаду виступили представниця Демократичної партії Камала Гарріс та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.
Тим часом західні посадовці у відкритому листі звернулися до країн Європи із закликом підготуватися до можливих наслідків виборчого процесу.
Політолог Олег Саакян, своєю чергою, попередив про ризик кризи у Штатах після виборів.
Більше про результати голосування можна дізнатися в матеріалі "РБК-Україна".
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