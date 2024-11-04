Вибори президента та Конгресу США: якими можуть бути наслідки для України

Після президентських і конгресових виборів у США, які відбудуться 5 листопада, можливі кілька сценаріїв. Існує і велика ймовірність, що після виборів Конгрес буде розділеним.

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна " Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США ".

У першому сценарії республіканці зберігають контроль над Палатою представників та отримують Сенат. В такому випадку велике значення матиме посада президента. Або він отримає повністю лояльний Конгрес, або повністю ворожий.

Однак існує і велика ймовірність, що після виборів Конгрес буде розділеним, коли різні палати парламенту контролюватимуть різні партії. В обох палатах Конгресу залишається багато прихильників допомоги Україні, але домовлятися про ухвалення спільних законопроектів стане все важче.

"Це буде важко. Республіканська партія розділена щодо України. Коли на початку цього року нарешті ухвалили великий пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, трохи більше половини республіканців у Палаті представників проголосували за нього, а в Сенаті його підтримали менше половини", - сказав в коментарі РБК-Україна виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative (США) Уріель Епштейн.

За його словами, багато в чому залежить від того, хто виграє президентство, оскільки зараз Республіканська партія функціонує при майже культовій керівній посаді з Дональда Трампа.

Якщо Трамп буде в Білому домі, він буде диктувати політику - він навіть продемонстрував здатність вплинути на республіканців, затримуючи великий законопроект про допомогу Україні та іншим нашим союзникам на місяці.

"Якщо Гарріс переможе, а Трамп програє, він усе ще матиме вплив, але він серйозно послабиться - до наступних президентських виборів йому виповниться 82 роки, він буде старшим за Байдена зараз і буде людиною, яка програла вибори двічі підряд",- резюмує Епштейн.

Тож всупереч поширеному уявленню про те, що президент США ледь не одноособово визначає курс своєї країни, йому в будь-якому разі доведеться озиратися на Сенат і Палату представників. "Розділений" Конгрес, коли різні палати контролюються різними партіями, для України може мати різне значення, йдеться в матеріалі.

З одного боку, це ризикує гальмувати виділення наступних пакетів допомоги. З іншого боку, особливо у випадку перемоги Трампа, наявність підконтрольної демократам палати Конгресу може слугувати своєрідним запобіжником від надто різких зовнішньополітичних маневрів Трампа.