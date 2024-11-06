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Спикера-республиканца Майка Джонсона переизбрали в Палату представителей

Среда 06 ноября 2024 09:00
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Спикера-республиканца Майка Джонсона переизбрали в Палату представителей Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Действующий спикер нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон повторно вошел в состав Палаты представителей следующего созыва. Его конкурентом был однопартиец Джошуа Моротт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Джонсон одержал победу над республиканцем Джошуа Мороттом, который также боролся за место в округе. После подсчета более 90% бюллетеней, оказалось, что Джонсон получил 86% голосов, тогда как Моротт - 14%.

Как сообщают журналисты, Моротт предлагал, в частности, сокращение Министерства образования США и отмену реформы здравоохранения, известной как ObamaCare. Он также заявлял, что поддерживает сокращение "любой иностранной помощи", считая приоритетом внутренние вопросы страны.

Джонсон успешно обеспечил себе уже пятый срок в Палате представителей.

После официального объявления результатов в своем избирательном округе он сообщил журналистам в Луизиане, что намерен вылететь в резиденцию Дональда Трампа в Мар-а-Лаго той же ночью. Спикер подчеркнул, что стремится быть рядом с бывшим президентом на его избирательной вечеринке в ночь после голосования.

Выборы в США

Во вторник, 5 ноября, в США прошли выборы президента. Главными кандидатами на этот пост выступили представитель Демократической партии Камала Гаррис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Тем временем западные чиновники в открытом письме обратились к странам Европы с призывом подготовиться к возможным последствиям избирательного процесса.

Политолог Олег Саакян, в свою очередь, предупредил о риске кризиса в Штатах после выборов.

Больше о результатах голосования можно узнать в материале "РБК-Украина".

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