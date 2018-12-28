Спикер ВР рассказал, к каким законам парламент вернется в 2019

Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

По словам Парубия, в приоритете - принятие Избирательного кодекса

Верховная рада Украины в 2018 году не успела принять Избирательный кодекс, закон о языке и переименовать Днепропетровскую область. Об этом сообщил Председатель Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Избирательный кодекс - это номер один.

"Номер два. Мне обидно, что мы не успели сделать первый шаг для декоммунизации Днепропетровской области. Наверное, остается долгом на следующий год - это закон о языке. Это те вещи, которые не успели сделать в этом году. Но, надеюсь, что в следующем году можно будет это исправить", - заявил Парубий.

Спикер отметил, что комитет по вопросам культуры и духовности ВР успел уже завершил рассмотрение поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного для его рассмотрения во втором чтении.

"Фактически, накануне нового года комитет только завершил рассмотрение поправок. В законе о языке 2,5 тысячи поправок. Это чуть меньше, чем в Избирательный кодекс, но тоже очень много. К сожалению, тоже не успели этой осенью. К сожалению, парламентские процедуры иногда не подконтрольны. Они действуют по законам регламента. Именно это иногда оттягивает принятие решений", - добавил он.

РБК-Украина писало, что за год работы Верховной рады народные депутаты успели принять 158 законов.

Напомним, гражданская сеть "Опора", проанализировав 4 года работы Верховной рады 8-го созыва, признала самым эффективным законотворцем президента Украины Петра Порошенко.