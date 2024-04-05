Спікер Пентагону відповів про допомогу США для ударів України по російським НПЗ

Допомога США Україні

Конгрес США ще минулої осені не може дійти згоди на прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні.

Цього року Сенат США схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд. Проти законопроекту виступав речник Джонсон. Він заявляв, що хоче, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Раніше ми повідомляли, що за інформацією Politico, адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори зі спікером Палати представників Майком Джонсоном щодо допомоги Україні

Також ми писали, що Білий дім закликав Джонсона просувати проект за допомогою України, схвалений Сенатом.

До речі, президент України Володимир Зеленський нещодавно в інтерв'ю The Washington Post заявив, що без американської допомоги Україні доведеться відступати на фронті.

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