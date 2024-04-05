Спикер Пентагона ответил о помощи США для ударов Украины по российским НПЗ

Помощь США Украине

Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.

В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против законопроекта выступал спикер Джонсон. Он заявлял, что хочет, чтобы в документе также находились жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Ранее мы сообщали, что по информации Politico, администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном по помощи Украине

Также мы писали, что Белый дом призвал Джонсона продвигать проект с помощью Украине, одобренный Сенатом.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский недавно в интервью The Washington Post заявил, что без американской помощи Украине придется отступать на фронте.

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