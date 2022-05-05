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Спикер Пентагона: у россиян все еще есть планы на Харьков

Новина українською →
Харьков, Четверг 05 мая 2022 07:47
Спикер Пентагона: у россиян все еще есть планы на Харьков Фото: пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве обороны США подтверждают, что украинским военным удалось оттеснить войска РФ от Харькова на расстояние около 40-50 километров, однако считают, что несмотря на неудачи агрессор не отказался от своих планов взять город.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби.

"Украинцы до сих пор держат Харьков. Они никогда не сдавали Харьков. И, как я сказал на днях, мы видели признаки того, что им удалось оттеснить российские войска примерно на 20-30 миль (32-48 километров) к востоку от Харькова. Но они все еще держат. И россияне не добились там никакого прогресса", - сказал пресс-секретарь американского оборонного ведомства.

Так, добавил он, в Пентагоне все еще думают, что войска РФ хотят взять Харьков.

"Я имею в виду, они тоже не оставили его в покое. И опять же, мы много говорили об этом, но если вы просто посмотрите на карту, вы увидите, что это большой промышленный город, и он находится прямо на северо-западном краю того, что мы считаем территорией Донбасса", - заявил Кирби.

Спикер Минобороны США пояснил, что хотя "технически" это не относится к зоне проведения Операции объединенных сил со стороны промышленных мощностей, а "просто из-за географического положения, я имею в виду, похоже, что у россиян все еще есть планы на Харьков. Но... они не добились никакого прогресса".

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВСУ выбили российских оккупантов из поселка Старый Салтов и установили контроль над переправой через водный массив. Перед этим бойцы 92-й бригады ВСУ освободили поселок Молодовый под Харьковом, а 2 мая украинские военные в ходе контрнаступления отбросили армию РФ на 25 километров от Харькова.

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