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Спікер Пентагону: росіяни все ще мають плани на Харків

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Харків, Четвер 05 травня 2022 07:47
Спікер Пентагону: росіяни все ще мають плани на Харків Фото: прес-секретар Пентагону США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві оборони США підтверджують, що українським військовим вдалося відтіснити війська РФ від Харкова на відстань близько 40-50 кілометрів, проте вважають, що попри невдачі агресор не відмовився від своїх планів взяти місто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Пентагону Джона Кірбі.

"Українці досі тримають Харків. Вони ніколи не здавали Харків. І, як я сказав днями, ми бачили ознаки того, що їм вдалося відтіснити російські війська приблизно на 20-30 миль (32-48 кілометрів) на схід від Харкова. Але вони все ще тримають. І росіяни не домоглися там ніякого прогресу", - сказав прес-секретар американського оборонного відомства.

Так, додав він, у Пентагоні все ще думають, що війська РФ хочуть взяти Харків.

"Я маю на увазі, вони теж не залишили його в спокої. І знову ж таки, ми багато говорили про це, але якщо ви просто подивіться на мапу, ви побачите, що це велике промислове місто, і воно знаходиться прямо на північно-західному краю того, що ми вважаємо територією Донбасу", - заявив Кірбі.

Спікер Міноборони США пояснив, що хоча "технічно" це не відноситься до зони проведення Операції об'єднаних сил з боку промислових потужностей, а "просто через географічне положення, я маю на увазі, схоже, що у росіян все ще є плани на Харків. Проте... вони не досягли жодного прогресу".

Раніше повідомлялося, що в Харківській області ЗСУ вибили російських окупантів з селища Старий Салтів і встановили контроль над переправою через водний масив. Перед цим бійці 92-ї бригади ЗСУ звільнили селище Молодове під Харковом, а 2 травня українські військові в ході контрнаступу відкинули армію РФ на 25 кілометрів від Харкова.

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