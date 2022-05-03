ВСУ освободили еще одно село под Харьковом, - Геращенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра МВД Антона Геращенко.

Советник главы МВД опубликовал видео, как украинские военные водружают флаг Украины над административным зданием поселка. На кадрах также можно увидеть местных жителей, которые приветствовали освободителей.

"92-я бригада освободила поселок Молодовый, что рядом со Старым Салтовом в Харьковской области", - написал в своем Telegram-канале Геращенко.

Напомним, накануне ВСУ провели контрнаступление на нескольких направлениях, отбросив противника на 25 километров от Харькова.

Война России против Украины идет 69-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!