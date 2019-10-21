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Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit

Новости » Политика    21.10.2019 - 18:27
Спикер парламента Великобритании заблокировал голосование по Brexit
Фото: Джон Беркоу (politico.eu)

Беркоу заявил, что соглашение нельзя дважды выносить на голосование

Спикер парламента Великобритании Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать за соглашение по Brexit, чем существенно увеличил шансы "жесткого" выхода Британии из Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Объясняя свое решение, Беркоу заявил, что соглашение нельзя еще раз выносить на голосование, поскольку это та же самое предложение, которое было подана для орассмотрения в субботу, 19 октября.

Аргумент, что ситуация изменилась через письма об отсрочке Brexit, которые премьер-министр Борис Джонсон отправил в Брюссель на выходных, спикер назвал неубедительным.

Напомним, в субботу парламент Британыъ проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке о Brexit. Ратификацию соглашения отложили до тех пор, пока парламент не примет законодательство, необходимое для ее принятия.

Позже премьер-министр Борис Джонсон направил в Евросоюз два письма. В первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором назвал отсрочке выхода из ЕС ошибкой. Как пояснили в Великобритании, первое письмо было отправлено в связи с требованиями законодательства.

Кроме того, министр Великобритании по вопросам выхода страны из состава ЕС Стивен Баркли заявил, что остается риск того, что выход Британии состоится 31 октября без соглашения с ЕС.

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