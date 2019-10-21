ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спікер парламенту Великобританії заблокував голосування щодо Brexit

Новини » Політика    21.10.2019 - 18:27
Спікер парламенту Великобританії заблокував голосування щодо Brexit
Фото: Джон Беркоу (politico.eu)

Беркоу заявив, що угоду не можна двічі виносити на голосування

Спікер парламенту Великобританії Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати за угоду про Brexit, чим суттєво збільшив шанси "жорсткого" виходу Британії з Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пояснюючи своє рішення, Беркоу заявив, що угоду не можна ще раз виносити на голосування, оскільки це та ж сама пропозиція, яка була подана для розгляду в суботу, 19 жовтня.

Аргумент, що ситуація змінилася через листи про відтермінування Brexit, які прем'єр-міністр Борис Джонсон відправив в Брюссель на вихідних, спікер назвав непереконливим.

Нагадаємо, в суботу парламент Британыъ проголосував за те, щоб відкласти рішення по угоді щодо Brexit. Ратифікацію угоди відклали до тих пір, поки парламент не прийме законодавство, необхідне для її прийняття.

Пізніше прем'єр-міністр Борис Джонсон надіслав в Євросоюз два листи. У першому він попросив відстрочку Brexit, але не підписав його, а в другому назвав відстрочення виходу з ЄС помилкою. Як пояснили у Великобританії, перший лист було надіслано у зв'язку з вимогами законодавства.

Крім того, міністр Великобританії з питань виходу країни зі складу ЄС Стівен Барклі заявив, що залишається ризик того, що вихід Британії відбудеться 31 жовтня без угоди з ЄС.

Великобританія готується до Brexit без угоди Німеччина не виключає технічну відстрочку Brexit
Новини України ВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся