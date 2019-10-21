Спікер парламенту Великобританії заблокував голосування щодо Brexit

Фото: Джон Беркоу (politico.eu)

Беркоу заявив, що угоду не можна двічі виносити на голосування

Спікер парламенту Великобританії Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати за угоду про Brexit, чим суттєво збільшив шанси "жорсткого" виходу Британії з Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пояснюючи своє рішення, Беркоу заявив, що угоду не можна ще раз виносити на голосування, оскільки це та ж сама пропозиція, яка була подана для розгляду в суботу, 19 жовтня.

Аргумент, що ситуація змінилася через листи про відтермінування Brexit, які прем'єр-міністр Борис Джонсон відправив в Брюссель на вихідних, спікер назвав непереконливим.

Нагадаємо, в суботу парламент Британыъ проголосував за те, щоб відкласти рішення по угоді щодо Brexit. Ратифікацію угоди відклали до тих пір, поки парламент не прийме законодавство, необхідне для її прийняття.

Пізніше прем'єр-міністр Борис Джонсон надіслав в Євросоюз два листи. У першому він попросив відстрочку Brexit, але не підписав його, а в другому назвав відстрочення виходу з ЄС помилкою. Як пояснили у Великобританії, перший лист було надіслано у зв'язку з вимогами законодавства.

Крім того, міністр Великобританії з питань виходу країни зі складу ЄС Стівен Барклі заявив, що залишається ризик того, що вихід Британії відбудеться 31 жовтня без угоди з ЄС.