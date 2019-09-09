Спикер парламента Великобритании пригрозил отставкой

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Берков предупредил, что уйдет в отставку до 31 октября (даты Brexit), если до этого не будут объявлены всеобщие выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что эмоциональное заявление спикера удивило членов парламента.

Берков говорит, что уйдет в отставку на следующих выборах или 31 октября, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза (Brexit) в случае, если до 31 октября текущего года не будет подписано соглашение с Брюсселем. Теперь премьер Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

Кроме того, правительство Джонсона не будет добиваться задержки с Brexit на саммите в следующем месяце. Джонсон полон решимости придерживаться плана по выходу из ЕС к 31 октября со сделкой или без нее, чтобы облегчить переходный период.