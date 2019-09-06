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Палата лордов Британии одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Новости » Политика    06.09.2019 - 18:08
Палата лордов Британии одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Фото: Brexit (Max Pixel)

Brexit перенесут с 31 октября на более поздний срок

Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Об этом сообщает ВВС.

Теперь парламент намерен заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить ЕС о переносе Brexit c 31 октября на более поздний срок, однако премьер последовательно заявляет, что намерен вывести страну из ЕС со сделкой или без нее. Законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

Британский парламент выступает против нынешнего варианта соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС. Однако Brexit без сделки тоже не устраивает парламент. Brexit должен был состояться 29 марта, но из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Ранее оппозиционные партии Великобритании договорились не поддерживать проведение досрочных парламентских выборов 15 октября, на которых настаивает премьер-министр Борис Джонсон.

Как сообщало РБК-Украина, 4 сентября члены британской Палаты общин поддержали во втором чтении законопроект, который блокирует выход страны из Европейского союза 31 октября без соглашения. За законопроект проголосовали 329 депутатов, против были 300.

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