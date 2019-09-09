Спікер парламенту Великобританії пригрозив відставкою

Спікер Палати громад британського парламенту Джон Берков попередив, що піде у відставку до 31 жовтня (дати Brexit), якщо до цього не будуть оголошені загальні вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що емоційне повідомлення спікера здивувало членів парламенту.

Берков каже, що піде у відставку на наступних виборах або 31 жовтня, в залежності від того, що станеться раніше.

Нагадаємо, що королева Великобританії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни із Європейського союзу (Brexit) у разі, якщо до 31 жовтня поточного року не буде підписано угоду з Брюсселем. Тепер прем'єр Борис Джонсон має попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, що зобов'язує уряд відстрочити Brexit. Законопроект повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.

Крім того, уряд Джонсона не буде домагатися затримки з Brexit на саміті в наступному місяці. Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану щодо виходу з ЄС до 31 жовтня з угодою або без неї, щоб полегшити перехідний період.