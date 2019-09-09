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В правительстве Джонсона намерены провести Brexit до 31 октября

Новости » Политика    09.09.2019 - 02:26
В правительстве Джонсона намерены провести Brexit до 31 октября
Фото: Борис Джонсон (twitter.com/HouseofCommons)

Провести жесткий Brexit в Британии намерены вопреки поддержаному парламентом запрету

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его правительство придерживаются своего плана выхода Британии из Европейского союза (Brexit) - до 31 октября. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что правительство Джонсона не будет добиваться задержки с Brexit на саммите в следующем месяце. Джонсон полон решимости придерживаться плана по выходу из ЕС к 31 октября со сделой или без нее, чтобы облегчить переходный период.

Такая позиция правительства была озвучена после того, как в субботу 8 сентября подал в отставку министр по вопросам труда и пенсий Амбер Радд. Причиной его шага стали исключения из партии депутатов, которые выступали против плана жесткого Brexit. Так, был исключен 21 депутат.

Напомним, недавно палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

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