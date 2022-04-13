UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спикер парламента Грузии решил приехать в Украину. Он называл приглашение Стефанчука неуместным

Фото: Шалва Папуашвили (facebook.com/shpapuashvili)
Автор: Антон Федорцив

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили после дискуссии с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком изменил свое решение и принял приглашение о визите в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост политика в Facebook.

Вскоре после отказа на "неуместное" приглашение увидеть зверства российских оккупантов грузинский спикер изменил решение. Он готов посетить Украину после "интенсивной и дружеской коммуникации" со Стефанчуком.

"Мой коллега еще раз подтвердил свое желание принять меня в Украине, чтобы поделиться непосредственно со мной человеческими трагедиями и последствиями разрушений, вызванными российской агрессией", – написал Папуашвили.

Спикер парламента Грузии приедет в Украину вместе с делегацией депутатов. Стороны также договорились в дальнейшем общаться между собой и обмениваться информацией перед публичными оценками отношений двух стран.

К слову, премьер-министр Грузии отверг идею открытия "второго фронта" для России на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГрузияРуслан СтефанчукВерховная радаВторжение России в УкраинуВойна России против Украины