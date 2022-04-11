Грузия не планирует открывать "второй фронт", - премьер
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна должна продолжить мирное развитие, несмотря на войну в Украине. При этом он подчеркнул, что Тбилиси не будет открывать "второй фонт".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"У нас очень позитивные ожидания развития нашей страны. Несмотря на войну, происходящую трагедию на Украине, мы должны сохранить мир", - заявил премьер.
Он добавил, что никакие призывы открыть "второй фронт" в Грузии правительством допущены не будут.
"Никакого второго фронта в Грузии не будет, мы этого не допустим и продолжим защиту наших граждан и государства", - заявил Гарибашвили.
Напомним, ранее непризнанная Южная Осетия заявила о планах провести референдум по присоединению к России.
Отметим, в Грузии назвали любые разговоры о проведении референдума о присоединении к России оккупированных территорий неприемлемыми.
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