Грузия не планирует открывать "второй фронт", - премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна должна продолжить мирное развитие, несмотря на войну в Украине. При этом он подчеркнул, что Тбилиси не будет открывать "второй фонт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"У нас очень позитивные ожидания развития нашей страны. Несмотря на войну, происходящую трагедию на Украине, мы должны сохранить мир", - заявил премьер.

Он добавил, что никакие призывы открыть "второй фронт" в Грузии правительством допущены не будут.

"Никакого второго фронта в Грузии не будет, мы этого не допустим и продолжим защиту наших граждан и государства", - заявил Гарибашвили.