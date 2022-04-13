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Спікер парламенту Грузії вирішив приїхати в Україну. Він називав запрошення Стефанчука недоречним

Фото: Шалва Папуашвілі (facebook.com/shpapuashvili)
Автор: Антон Федорців

Голова грузинського парламенту Шалва Папуашвілі після дискусії з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком змінив своє рішення і прийняв запрошення про візит до України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис політика у Facebook.

Невдовзі після відмови на "недоречне" запрошення побачити на власні очі звірства російських окупантів грузинський спікер змінив рішення. Він готовий відвідати Україну після "інтенсивної та дружньої комунікації" зі Стефанчуком.

"Мій колега вкотре підтвердив своє бажання прийняти мене в Україні, щоб поділитися безпосередньо зі мною людськими трагедіями та наслідками руйнувань, спричиненими російською агресією", – написав Папуашвілі.

Спікер парламенту Грузії приїде до України разом із делегацією депутатів. Сторони також домовилися надалі спілкуватися між собою та обмінюватися інформацією перед публічними оцінками взаємин двох країн.

До слова, прем'єр-міністр Грузії відкинув ідею відкриття "другого фронту" для Росії на окупованих територіях.

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