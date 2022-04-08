ru ua
Пт, 08 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Спикер парламента Грузии отказался ехать в Бучу. Назвал приглашение "неуместным"

Новина українською →
Тбилиси, Пятница 08 апреля 2022 20:49
Спикер парламента Грузии отказался ехать в Бучу. Назвал приглашение "неуместным" Фото: Шалва Папуашвили, спикер парламента Грузии (facebook.com/shpapuashvili)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал "неуместным" предложение о посещении города Буча. Свой отказ он объяснил недавним обострением отношений между Украиной и Грузией, связанным с отказом Тбилиси поддерживать санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Папуашвили на странице в Facebook.

Папуашвили в своем заявлении вспомнил об обвинениях Грузии в помощи России обходить санкции, введенные за полномасштабное вторжение в Украину.

Он пожелал "отдельным представители украинской власти" осознать "твердую поддержку", которую власти Грузии проявляют в отношении властей Украины и украинского народа.

"На фоне непонимания этих вопросов официальное предложение выглядит неуместным", - заявил он.

Отметим, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук пригласил глав парламентов разных стран посетить Бучу, жители которой стали жертвами российских военных преступлений. Сегодня, к примеру, Бучу посетили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Больше о том, как Грузия отнеслась к российской агресии, читайте в материале "Свои интересы. Как Грузия и Венгрия проявили себя во время войны в Украине".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Украина Буча Война России против Украины
NEWS
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну