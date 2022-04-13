Спикер парламента Грузии решил приехать в Украину. Он называл приглашение Стефанчука неуместным

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили после дискуссии с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком изменил свое решение и принял приглашение о визите в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост политика в Facebook .

Вскоре после отказа на "неуместное" приглашение увидеть зверства российских оккупантов грузинский спикер изменил решение. Он готов посетить Украину после "интенсивной и дружеской коммуникации" со Стефанчуком.

"Мой коллега еще раз подтвердил свое желание принять меня в Украине, чтобы поделиться непосредственно со мной человеческими трагедиями и последствиями разрушений, вызванными российской агрессией", – написал Папуашвили.

Спикер парламента Грузии приедет в Украину вместе с делегацией депутатов. Стороны также договорились в дальнейшем общаться между собой и обмениваться информацией перед публичными оценками отношений двух стран.