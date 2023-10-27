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Спікер Палати представників США заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю слід ухвалювати окремо

П'ятниця 27 жовтня 2023 07:24
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Спікер Палати представників США заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю слід ухвалювати окремо Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю треба розглядати окремо, а не одним пакетом, як пропонувалось раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що має занепокоєння щодо виділення допомоги Україні, а на підтримку Ізраїлю доведеться шукати кошти, скорочуючи видатки в інших сферах.

Джонсон сказав, що бачився з цього питання з президентом США Джо Байденом і сказав йому "сказати, який об'єкт та кінцева мета в Україні", однак, Білий дім нібито не надав йому такої інформації.

При цьому, він заявив, що серед республіканців буцімто існує консенсус щодо того, що допомогу Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо.

Допомога Україні та Ізраїлю

Нагадаємо, 17 жовтня Bloomberg повідомило, що Байден звернутися до Конгресу із запитом, що включає допомогу Україні та Ізраїлю.

20 жовтня Білий дім повідомив, що Джо Байден запросив у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити на постачання Україні, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю. Politico писало, що Сенат може заблокувати такий пакет через незгоду республіканців.

Після свого обрання на посаду Джонсон заявив, що відкритий до переговорів про виділення допомоги Україні, але "за певних умов".

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