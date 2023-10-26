Новий спікер Палати представників США сказав, що погодить допомогу Україні "за певних умов"

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що відкритий до переговорів про виділення допомоги Україні, але "за певних умов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC та Bloomberg.

ВІн зазначив, що Палата представників працює над цим питанням, однак, у них "будуть певні умови".

"Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. Але ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно", - сказав він.

А Bloomberg пише, що незважаючи на колишній скептицизм Джонсона на рахунок допомоги Україні, наразі він "відкритий до переговорів".

Допомога Україні та Ізраїлю

Нагадаємо, 17 жовтня Bloomberg повідомило, що Байден звернутися до Конгресу із запитом, що включає допомогу Україні та Ізраїлю.

20 жовтня Білий дім повідомив, що Джо Байден запросив у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити на постачання Україні, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю. Politico писало, що Сенат може заблокувати такий пакет через незгоду республіканців.

Новий спікер Палати представників

Сьогодні Палата представників США обрала свого нового спікера після відставки Кевіна Маккарті. Спікером нижньої палати американського Конгресу став республіканець Майк Джонсон.

Джонсон є соратником 45-го президента США Дональда Трампа. Він захищав Трампа під час слухань щодо імпічменту, а також підтримував позов про скасування результатів виборів 2020 року в чотирьох штатах .

Крім того, Джонсон займає відверто антиукраїнську позицію. У травні минулого року Джонсон голосував проти пакета допомоги Україні на 40 мільярдів доларів. Свою позицію він пояснив тим, що ці гроші краще витратити на посилення південного кордону США та інші внутрішні потреби.

Детальніше про Майка Джонсона і наслідки такого призначення читайте в матеріалі РБК-Україна.

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