Конгрес США єдиний у підтримці України: Джонсон гарантує справедливий мир

Республіканці і демократи залишаються єдиними у підтримці міжнародних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Важливою залишається підтримка Києва з боку союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення спікера Палати представників США Майка Джонсона під час відеоконференції Четвертого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи.

Учасники саміту обговорили шляхи посилення санкційного тиску на Росію, координацію міжнародної допомоги Україні та підтримку постраждалих від війни кримчан.

Він також наголосив на важливості солідарності світової спільноти та підтримки України на всіх рівнях - політичному, безпековому та гуманітарному.

" Ми переконані, що міжнародні зусилля, дипломатичний діалог та спільні дії союзників допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир для України ", - зазначив Джонсон.

Міжнародна Кримська платформа

Це дипломатична ініціатива, започаткована Україною у 2021 році, яка об’єднує парламенти та уряди різних держав для консолідації міжнародної підтримки України у боротьбі за деокупацію Криму.

Четвертий Парламентський саміт зібрав представників більш ніж 40 держав та міжнародних організацій, обговорюючи політичну, правову та гуманітарну підтримку України.

США, від яких на заході виступив спікер Палати представників США Майк Джонсон, є ключовим партнером України в питаннях безпеки та дипломатичної підтримки, активно співпрацюючи з європейськими союзниками для зміцнення санкційного режиму проти РФ.

Захід Кримської платформи проходить на тлі чергової активізацій американської сторони щодо врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, що США запропонували план мирного врегулювання війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

Зміст цього документу американська делегація передала Києву для ознайомлення.

Вже вчора, 23 листопада у Женеві відбувся перший раунд переговорів щодо мирних ініціатив. Президент Володимир Зеленський повідомив, що є позитивні сигнали - команда Дональда Трампа "нас почула", а дипломатичний процес отримав новий поштовх.

Очікується прибуття української делегації до Києва для обговорення результатів американсько-українських перемовин.