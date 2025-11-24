Конгресс США един в поддержке Украины: Джонсон гарантирует справедливый мир
Республиканцы и демократы остаются едиными в поддержке международных усилий для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Важной остается поддержка Киева со стороны союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона во время видеоконференции Четвертого парламентского саммита международной Крымской платформы.
"Мы убеждены, что международные усилия, дипломатический диалог и совместные действия союзников помогут обеспечить справедливый и длительный мир для Украины", - отметил Джонсон.
Он также подчеркнул важность солидарности мирового сообщества и поддержки Украины на всех уровнях - политическом, безопасности и гуманитарном.
Участники саммита обсудили пути усиления санкционного давления на Россию, координацию международной помощи Украине и поддержку пострадавших от войны крымчан.
Международная Крымская платформа
Это дипломатическая инициатива, основанная Украиной в 2021 году, которая объединяет парламенты и правительства разных государств для консолидации международной поддержки Украины в борьбе за деоккупацию Крыма.
Четвертый Парламентский саммит собрал представителей более 40 государств и международных организаций, обсуждая политическую, правовую и гуманитарную поддержку Украины.
США, от которых на мероприятии выступил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, являются ключевым партнером Украины в вопросах безопасности и дипломатической поддержки, активно сотрудничая с европейскими союзниками для укрепления санкционного режима против РФ.
Мероприятие Крымской платформы проходит на фоне очередной активизаций американской стороны по урегулированию российско-украинской войны.
Напомним, что США предложили план мирного урегулирования войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.
Содержание этого документа американская делегация передала Киеву для ознакомления.
Уже вчера, 23 ноября в Женеве состоялся первый раунд переговоров по мирным инициативам. Президент Владимир Зеленский сообщил, что есть положительные сигналы - команда Дональда Трампа "нас услышала", а дипломатический процесс получил новый толчок.
Ожидается прибытие украинской делегации в Киев для обсуждения результатов американо-украинских переговоров.