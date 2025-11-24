Конгресс США един в поддержке Украины: Джонсон гарантирует справедливый мир

Республиканцы и демократы остаются едиными в поддержке международных усилий для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Важной остается поддержка Киева со стороны союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона во время видеоконференции Четвертого парламентского саммита международной Крымской платформы.

Участники саммита обсудили пути усиления санкционного давления на Россию, координацию международной помощи Украине и поддержку пострадавших от войны крымчан.

Он также подчеркнул важность солидарности мирового сообщества и поддержки Украины на всех уровнях - политическом, безопасности и гуманитарном.

" Мы убеждены, что международные усилия, дипломатический диалог и совместные действия союзников помогут обеспечить справедливый и длительный мир для Украины ", - отметил Джонсон.

Международная Крымская платформа

Это дипломатическая инициатива, основанная Украиной в 2021 году, которая объединяет парламенты и правительства разных государств для консолидации международной поддержки Украины в борьбе за деоккупацию Крыма.

Четвертый Парламентский саммит собрал представителей более 40 государств и международных организаций, обсуждая политическую, правовую и гуманитарную поддержку Украины.

США, от которых на мероприятии выступил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, являются ключевым партнером Украины в вопросах безопасности и дипломатической поддержки, активно сотрудничая с европейскими союзниками для укрепления санкционного режима против РФ.

Мероприятие Крымской платформы проходит на фоне очередной активизаций американской стороны по урегулированию российско-украинской войны.

Напомним, что США предложили план мирного урегулирования войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Содержание этого документа американская делегация передала Киеву для ознакомления.

Уже вчера, 23 ноября в Женеве состоялся первый раунд переговоров по мирным инициативам. Президент Владимир Зеленский сообщил, что есть положительные сигналы - команда Дональда Трампа "нас услышала", а дипломатический процесс получил новый толчок.

Ожидается прибытие украинской делегации в Киев для обсуждения результатов американо-украинских переговоров.