ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Спикер Одесской ОВА предупредил о вероятности ракетных ударов с территории Крыма

Новина українською →
Одесская область, Понедельник 09 мая 2022 07:41
Спикер Одесской ОВА предупредил о вероятности ракетных ударов с территории Крыма Фото: Одесса (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области 9 мая сохраняется высокая вероятность нанесения российскими войсками очередных ракетных ударов. Атаки могут быть нанесены корабельной группировкой противника в акватории Черного моря, авиацией и с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Он отметил, что нынешняя ночь в регионе прошла под сигналы воздушной тревоги.

"Остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов Черноморским флотом РФ, а также самолетами стратегической авиации РФ. Есть угроза нанесения ракетных ударов с территории временно оккупированного Крыма", - сказал Братчук.

Спикер ОВА призвал одесситов беречь себя и близких, отправляться в укрытия при срабатывании сигналов воздушной тревоги и не забывать о правилах "двух стен".

Также Братчук проинформировал, что в Одессе и области продолжается затяжной комендантский час, который окончится только в 05:00 утра 10 мая.

"Грубых нарушений продленного комендантского часа на 06.00. 09.05.22 г. не зафиксировано", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате ряда ракетных обстрелов Одесской области в 6 населенных пунктах было повреждено электроснабжение.

Также мы писали, что по данным Оперативного командования "Юг", за прошедшее сутки 8 мая войска РФ атаковали ракетами Одесскую область 9 раз. 6 ракет были сбиты нашими силами ПВО. Нанесенные удары повредили электроподстанцию ​​и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. Были пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ракетный удар Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта