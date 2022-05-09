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На юге Украины ВСУ с боем сорвали попытка врага вывести группу разведки

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Понедельник 09 мая 2022 01:41
На юге Украины ВСУ с боем сорвали попытка врага вывести группу разведки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В южных областях Украины ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ нанесла по позициям российских войск около 50 поражений. Потери противника за сутки составили: 51 оккупант, а также 2 РСЗО, танк, ЗРК "Панцирь-С", 2 беспилотника и вертолет.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сводку Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что за прошедшие сутки на Херсонском и Николаевском направлениях не произошло существенных изменений в позициях на линии столкновения. При этом украинские подразделения выявили и сорвали попытка противника вывести группу разведки.

"В результате боя, со стороны врага есть убитый, раненый и плененный", - говорится в сообщении.

Также военные получили подтверждение о вражеских потерях накануне: 56 рашистов, еще 3 реактивных системы залпового огня, 4 БТРа, 2 единицы автомобильной техники. Кроме того, был существенно поврежден российский радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс "Зоопарк 2".

В Черном море корабельная группировка флота РФ насчитывает не менее 6 кораблей и 2 подлодки, которые имеют в арсенале более полусотни крылатых ракет.

Оккупанты 8 мая обстреляли Николаев из систем залпового огня, били ракетами по другим южным регионам в течение всего дня.

В небе над Херсонской и Одесской областями были сбиты беспилотные разведчики "Орлан-10" и ударный БПЛА носитель ракет "Форпост".

"Одесскую область за сутки враг атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации. 6 ракет точно уничтожены силами противовоздушной обороны. Нанесенные удары повредили электроподстанцию ​​и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. К сожалению, есть пострадавшие", - говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что в течение суток 8 мая ПВО Воздушных сил и зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск ВСУ поразилаи 7 беспилотников, а также сбили 3 крылатые ракеты.

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