ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный обстрел Одесской области: без света остались шесть населенных пунктов

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 21:18
Ракетный обстрел Одесской области: без света остались шесть населенных пунктов Иллюстративное фото (freepik)
Автор: РБК-Украина

В результате ряда ракетных обстрелов Одесской области в шести населенных пунктах повреждено электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"В Болградском районе разрушена подстанция. Из-за этого в шести населенных пунктах нет света. Повреждены объекты инфраструктуры области", - рассказал он.

Также Марченко отметил, что украинские силы ПВО сбили над Одесской областью четыре вражеских ракеты.

"Вот такой день памяти и примирения. Именно таким видит мир российская сволочь", - добавил он.

Напомним, что в Одессе 8 мая произошел мощный взрыв. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, украинские средства ПВО сбили очередную ракету над городом. Целью, предположительно, был аэропорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ракетный удар Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом