Спікер Джонсон веде переговори з Білим домом щодо надання допомоги Україні

За його словами, Джонсон веде переговори з представниками Білого дому про пакет, який відрізнятиметься від сенатського, щодо зовнішньої безпеки на 95 млрд доларів і включатиме кілька вимог республіканців.

Це сталося після того, як Джонсон протягом кількох місяців відкладав надання допомоги, яка забезпечить Київ вкрай необхідними боєприпасами та зброєю, намагаючись знайти слушний час для просування пакета.

"Жодної угоди досягнуто не було. Очевидно, що угода має бути досягнута не тільки з Білим домом, а й з нашими власними членами", - заявив Скаліз.

Джонсон перебуває між республіканською конференцією, глибоко розділеною у своїй підтримці України, а також двома претендентами на посаду президента, які ворогують з приводу позиції США щодо решти світу.

Президент США Джо Байден неодноразово дорікав республіканцям за відмову допомогти Україні, кажучи, що вони виконують волю російського диктатора Володимира Путіна і шкодять безпеці США. Тим часом Дональд Трамп, ймовірний кандидат від республіканців, заявив, що вестиме переговори про припинення війни, намагаючись підштовхнути США до більш ізоляціоністської позиції.