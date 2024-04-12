Спикер Джонсон ведет переговоры с Белым домом о предоставлении помощи Украине

По его словам, Джонсон ведет переговоры с представителями Белого дома о пакете, который будет отличаться от сенатского, по внешней безопасности на 95 млрд долларов и будет включать несколько требований республиканцев.

Это произошло после того, как Джонсон в течение нескольких месяцев откладывал предоставление помощи, которая обеспечит Киев крайне необходимыми боеприпасами и оружием, пытаясь найти подходящее время для продвижения пакета.

"Никакого соглашения достигнуто не было. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими собственными членами", - заявил Скализ.

Джонсон находится между республиканской конференцией, глубоко разделенной в своей поддержке Украины, а также двумя претендентами на пост президента, враждующими по поводу позиции США по отношению к остальному миру.

Президент США Джо Байден неоднократно упрекал республиканцев за отказ помочь Украине, говоря, что они выполняют волю российского диктатора Владимира Путина и вредят безопасности США. Между тем Дональд Трамп, предполагаемый кандидат от республиканцев, заявил, что будет вести переговоры о прекращении войны, пытаясь подтолкнуть США к более изоляционистской позиции.