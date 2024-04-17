Спікер Джонсон хоче зобов'язати Байдена надати Україні ATACMS, але є нюанс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект .

Але, як уточнюється у законопроекті, якщо глава держави вирішить, що передача ATACMS завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти постачання. У такому разі Байден буде зобов'язаний повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників.

У документі пропонується покласти на президента Байдена зобов'язання передати Україні ATACMS великої дальності, "як тільки це буде можливо". Таким чином нашій країні допоможуть захистити себе і здобути перемогу над Росією.

ATACMS для України

Нагадаємо, Україна ще торік запросила у США передачу далекобійних ракет ATACMS, які здатні знищувати цілі на відстані до 300 кілометрів. Їх наші військові можуть запускати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS.

У жовтні минулого року наші захисники завдали ракетного удару по аеродромах у Бердянську та Луганську. Росіяни скаржилися, що для цього було задіяно ракети ATACMS. Пізніше у Білому домі підтвердили передачу Україні такого озброєння, але із дальністю до 165 кілометрів.

При цьому в американських ЗМІ писали, що такі ракети було передано у невеликій кількості.

Після цього питання передачі ATACMS на 300 кілометрів не перестало бути актуальним. Топ-генерал США Чарльз Браун нещодавно заявляв, що можливі поставки "вже не такі ризиковані", як це було раніше.

Більш детально про ATACMS - у матеріалі РБК-Україна.

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