Спикер Джонсон хочет обязать Байдена предоставить Украине ATACMS, но есть нюанс
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предлагает Конгрессу обязать президента США Джо Байдена предоставить Украине ATACMS. Но передачу могут отложить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.
В документе предлагается возложить на президента Байдена обязательство передать Украине ATACMS большой дальности, "как только это будет возможно". Таким образом нашей стране помогут защитить себя и добиться победы над Россией.
Но, как уточняется в законопроекте, если глава государства решит, что передача ATACMS нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки. В таком случае Байден будет обязан уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей.
ATACMS для Украины
Напомним, Украина еще в прошлом году запросила у США передачу дальнобойных ракет ATACMS, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Их наши военные могут запускать при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.
В октябре прошлого года наши защитники нанесли ракетный удар по аэродромам в Бердянске и Луганске. Россияне жаловались, что для этого были задействованы ракеты ATACMS. Позже в Белом доме подтвердили передачу Украине такого вооружения, но с дальностью до 165 километров.
При этом в американских СМИ писали, что такие ракеты были переданы в небольшом количестве.
После этого вопрос передачи ATACMS на 300 километров не перестал быть актуальным. Топ-генерал США Чарльз Браун недавно заявлял, что возможные поставки "уже не такие рискованные", как это было раньше.
Более детально об ATACMS - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.