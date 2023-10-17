ATACMS себе показали. Головне про високоточні ракети від США, які вже в Україні

Ракети ATACMS є високоточним засобом ураження цілей на відстані до 300 км. На озброєнні ЗСУ вони здатні розв'язати задачі знищення ППО, аеродромів, військових баз у глибокому тилу ворога. Дискусії щодо надання цих ракет Україні тривали у США протягом багатьох місяців, а сьогодні президент Володимир Зеленський підтвердив їх застосування на полі бою.

Всі подробиці про передачу ATACMS, характеристики і особливості ракет - на РБК-Україна.

Що відомо про ATACMS

ATACMS (скорочення від англ. Army Tactical Missile System) - оперативно-тактичний ракетний комплекс виробництва американської компанії Lockheed Martin.

Це балістична ракета класу "земля-земля", яка в залежності від модифікації має дальність ураження цілей на відстані до 300 км.

Середня довжина ракети - 4 м, калібр - 610 мм, вага бойової частини - до 560 кг.

Запуск ATACMS відбувається з наземних платформ: колесних артилерійських систем М142 HIMARS та гусеничних реактивних систем залпового вогню M270 MLRS.

Ракета має твердопаливний двигун, який забезпечує дальність польоту приблизно на 165-300 км, залежно від ваги БЧ.

В базовій версії ракети використовувалася лише інерціальна система наведення INS, але в подальших модифікаціях INS була доповнена системою геопозиціювання GPS, що дозволило збільшити точність ураження в деяких версіях до 10 метрів.

Розробка ракети ATACMS почалась у 1980-х, прийнята на озброєння армії США у 1988 році. Використовувалась під час війни в Перській затоці в ході операції США "Буря в пустелі", під час війн в Іраку та Афганістані.

Наразі ATACMS є на озброєнні армій Греції, Південної Кореї, Бахрейну, Польщі, Румунії, ОАЕ, США, Катару, Туреччини.

Фото: ракета ATACMS (скрін відео)

Види БЧ ATACMS

В ракетах ATACMS використовується осколково-фугасна або касетна бойова частина в залежності від модифікації. Касетна ракета може нести від 275 до 950 бойових елементів типу M74, або 13 самонавідних бойових елементів BAT.

Бойовий елемент M74 для касетної бойової частини призначений для ураження живої сили та неброньованої техніки. Має запалювальну дію завдяки вмісту спеціальних речовин. Площа та щільність ураження касетними бойовими елементами залежить від встановленої перед пуском висоти розкриття контейнера.

Ракети з осколково-фугасною БЧ використовують для знищення фортифікаційних споруд і бункерів.

Модифікації ATACMS

Сімейство ракет ATACMS різних модифікацій має назву AFOM, що є скороченням від англійської Army TACMS Family of Munitions. Види ракет AFOM відрізняються вагою бойової частини та її типом, дальністю, точністю ураження, системою управління.

Проте всі вони мають уніфіковані габарити для спрощення використання на пусковій установці:

кількість ступенів -1

довжина ракети - 3,96 м

діаметр ракети - 0,61 м

розмах крил - 1,4 м.

ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A)

Ракета з інерціальним наведенням. Касетна БЧ несе 950 боєприпасів типу M74 і має орієнтовний радіус дії 165 км. Точність - 225-250 м. Вага БЧ - 560 кг.

ATACMS Block IA (M39A1, MGM-140B)

Касетна БЧ несе 300 боєприпасів М74, але має більший радіус дії - до 300 км. В системі наведення ракети на додачу до INS також використана GPS. Точність - менше 100 м. Вага БЧ - 160 кг.

ATACMS Block II (M39A2, MGM-164)

Варіант ракети на базі Block I. Бойова частина - касетна з 13 самонавідними бойовими елементами BAT. Система управління - комбінована INS/GPS. Дальність - 140 км, точність - 200 м. Вага БЧ - 260 кг.

ATACMS Block IA Quick Reaction Unitary (M57, MGM-140E, MGM-168, T2K, XM57)

Створена на базі Block IA, але замість касетних боєприпасів використовується осколково-фугасна боєголовка вагою 227 кг. Удосконалена версія 2005 року здатна пролітати над перешкодами та уражати цілі з вертикального пікірування. Точність - 9 м, дальність - до 300 км.

Вибухи в Бердянську та до чого тут ATACMS

В ніч проти 17 жовтня ЗСУ завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. В Силах спеціальних операцій відзвітували, що внаслідок операції DRAGONFLY було знищено 9 гелікоптерів росіян, систему ППО, склад боєприпасів і не тільки.

Після чого в мережі з'явилася інформація, що по аеродромах в окупаціїї було завдано удару ATACMS. Зокрема, американське видання The Wall Street Journal написало, що Україна вперше використала ці далекобійні ракети під час війни з РФ.

У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові вперше застосували ракети ATACMS на полі бою.

"Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", – заявив голова держави.

Інформації про модифікацію ракет, переданих Україні, та їх кількість поки немає.

Чим важливі ракети ATACMS для України

Ракети ATACMS становлять небезпеку для російських комплексів ППО. Як зазначив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог не зможе ефективно їм протидіяти.

"Це балістика. Навряд російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй. Можливо, але все ж таки це ракета здатна бити щонайменше 300 км, а, можливо, і більше. Саме слово "балістика" викликатиме тривогу у росіян", - сказав він.

ATACMSи можуть бути використані для ударів по скупченню живої сили, військової техніки та цілей, а також для ударів по аеродромах з авіацією.

Фото: ATACMS запускають з М142 HIMARS або M270 MLRS, які є на озброєнні України (Getty Images)

Раніше в коментарі РБК-Україна експерт Валерій Рябих розповів, що далекобійні ракети будуть потрібні для підготовки та подальшого звільнення Криму.

"Нам далекобійна зброя потрібна для підготовки поля бою для подальшого звільнення Криму. Ми вже тривалий час спостерігаємо поступове витіснення противника з тієї зони, яку він намагався окупувати. Паралельно йде процес ураження аеродромів противника, що також є елементом руйнування ППО Криму та зменшенням кількості ворожої авіації, яка застосовується на півдні", - сказав він.

Удари по аеродромах або навіть створення самої загрози для них може змусити російських окупантів передислокувати свою авіацію, що змінить ситуацію на полі бою, зазначив експерт.

На думку Валерія Рябих, існує три версії ракет ATACMS, які можуть бути на озброєнні Україні. Дві з них - виключно касетні, а ще одна - заряджена самонавідними боєприпасами. Більш детально про ці види ракет можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Дискусія в США щодо ATACMS

Від офіційних осіб США не було оголошення про передачу ATACMS Україні. Проте сьогодні The Wall Street Journal написало, що Україна вперше використала ці далекобійні ракети під час війни з РФ. За даними джерел видання, останніми днями в Україну було відправлено невелику партію ATACMS.

Інформацію щодо схвалення передачі обмеженої кількості ракет президентом США раніше вже оприлюднювали західні ЗМІ. Так, NBC News писало, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у вересні 2023, останній повідомив, що США нададуть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS для допомоги у війні з Росією.

В The New Yorker повідомляли, що рішення про надання Україні ракет було ухвалене ще до візиту Зеленського у Вашингтон.

Пізніше сам Джо Байден заінтригував своєю заявою про те, що США передали все, що просила Україна. "Я розмовляв із Зеленським, і все, що він просив, ми виконали", - підкреслив американський лідер.

При цьому журналісти Newsweek зазначали, що ЗСУ можуть отримати касетні ATACMS. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.

Як писало видання, саме касетні ракети з меншою дальністю стали компромісним варіантом. Адже раніше Білий дім послідовно відмовлявся постачати будь-яку версію ATACMS через побоювання з приводу внутрішніх запасів і побоювань, що використання цих ракет Україною може спровокувати ескалацію у відповідь з боку Росії.