Спідниця плісе і замшеві чоботи: як Цибульська створила ідеальний осінній "лук"

Співачка Оля Цибульська показала багатошаровий осінній образ. Поєднання спідниці плісе, високих замшевих чобіт і монохромної палітри в коричневих і бежевих відтінках створило елегантний і затишний "лук", який можна повторити цього сезону.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Центральною темою стилізації Олі Цибульської стала вишукана бежево-коричнева палітра, що є однією з ключових для концепції "quiet luxury" ("тихої розкоші").
Основа образу - жакет і спідниця насиченого теракотового кольору, який нагадує колір осіннього листя.
Жакет
Піджак на ґудзиках, злегка приталеного силуету, одягнений поверх блузи, що створює багатошаровість.
Спідниця плісе
Довжина міді, виконана з тканини, що добре тримає форму, є ключовим акцентом і надає образу динаміки, легкості та жіночності.
Плісе - вічна класика, яка в поєднанні зі щільними матеріалами чудово підходить для осінньо-зимового сезону.
Пальто оверсайз
На деяких фото образ доповнено довгим сіро-бежевим пальто вільного крою, недбало накинутим на плечі. Такий прийом надає образу невимушеності, захищає від холоду і візуально "приземляє" ансамбль, роблячи його більш актуальним.
Акценти та деталі
Витонченим контрастом виступає біла блуза з довгими кінцями. Білий колір освіжає обличчя і створює вертикальну лінію, що подовжує силует, привертаючи увагу до зони декольте і шиї.
На окрему увагу заслуговує акцент на талії. Широкий, масивний шкіряний пояс у світло-бежевому відтінку, що підкреслює силует, є важливим елементом стилізації.
Він не тільки візуально коригує пропорції, але й гармонійно поєднується із взуттям, створюючи єдиний ансамбль.
Для осіннього образу на вулицях європейського міста Оля Цибульська вибрала високі замшеві чоботи в тон до верху, що візуально подовжує ноги та створює монолітний силует.
Образ Олі Цибульської - це майстер-клас зі створення багатошарового, текстурного і монохромного осіннього лука.
Цей лук є доказом того, що спідниця плісе може бути не тільки літнім елементом, а й основою для одного з найстильніших і найзатишніших осінніх ансамблів.
