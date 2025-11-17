Юбка плиссе и замшевые сапоги: как Цыбульская создала идеальный осенний "лук"

Певица Оля Цыбульская показала многослойный осенний образ. Сочетание юбки плиссе, высоких замшевых сапог и монохромной палитры в коричневых и бежевых оттенках создало элегантный и уютный "лук", который можно повторить в этом сезоне.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Центральной темой стилизации Оли Цыбульской стала изысканная бежево-коричневая палитра, являющаяся одной из ключевых для концепции "quiet luxury" ("тихой роскоши").
Основа образа - жакет и юбка насыщенного терракотового цвета, который напоминает цвет осенних листьев.
Жакет
Пиджак на пуговицах, слегка приталенного силуэта, одетый поверх блузы, что создает многослойность.
Юбка плиссе
Длина миди, выполненная из хорошо держащей форму ткани, является ключевым акцентом и придает образу динамики, легкости и женственности.
Плиссировка - вечная классика, которая в сочетании с плотными материалами прекрасно подходит для осенне-зимнего сезона.
Пальто оверсайз
На некоторых фото образ дополнен длинным серо-бежевым пальто свободного кроя, небрежно накинутым на плечи. Такой прием придает образу непринужденности, защищает от холода и визуально "приземляет" ансамбль, делая его более актуальным.
Акценты и детали
Изящным контрастом выступает белая блуза с длинными концами. Белый цвет освежает лицо и создает вертикальную линию, удлиняющую силуэт, привлекая внимание к зоне декольте и шее.
Отдельного внимания заслуживает акцент на талии. Широкий, массивный кожаный пояс в светло-бежевом оттенке, подчеркивающий силуэт, является важным элементом стилизации.
Он не только визуально корректирует пропорции, но гармонично сочетается с обувью, создавая единый ансамбль.
Для осеннего образа на улицах европейского города Оля Цыбульская выбрала высокие замшевые сапоги в тон к верху, что визуально удлиняет ноги и создает монолитный силуэт.
Образ Оли Цыбульской - это мастер-класс по созданию многослойного, текстурного и монохромного осеннего лука.
Этот лук является доказательством того, что юбка плиссе может быть не только летним элементом, но и основой для одного из самых стильных и уютных осенних ансамблей.
Вас также может заинтересовать