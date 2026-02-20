Спецзагін для ЗАЕС: як РФ використовує МНС, щоб приховано мобілізувати українців

Російська влада оголосила про створення спеціалізованого пожежного підрозділу чисельністю 211 осіб для нібито "захисту" Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.
От тільки за "фасадом" цивільної служби рятувальників ховається чергова схема поповнення мобілізаційного ресурсу за рахунок мешканців окупованих територій.
Попри систематичні амбітні заяви, МНС РФ довелось таки визнати серйозні кадрові проблеми на тимчасово окупованих територіях.
Так, реальний стан справ у відомстві свідчить про глибоку кризу:
На цьому тлі очікується активізація набору до підрозділів МНС на ТОТ. Формально це позиціонують як "службу порятунку" та посилення безпеки стратегічних об’єктів.
Водночас така кампанія може стати додатковим механізмом залучення чоловіків призовного віку до силової системи РФ:
Легалізація в системі: через «службу порятунку» РФ отримує повний доступ до персональних даних чоловіків та інтегрує їх у свою силову вертикаль.
Армія через МНС: відомство заявило про щорічне залучення до 5 тисяч строковиків. Ця модель дозволяє в майбутньому легко переводити підготовлений особовий склад до підрозділів Збройних сил РФ.
Таким чином, пропонуючи формально роботу рятувальника, окупанти створюють резерв, який у будь-який момент може бути відправлений на фронт.
Використання цивільних структур для військових цілей - це не лише метод прихованої мобілізації, а й черговий крок до повної мілітаризації захопленої атомної станції.
Нагадаємо, що Росія давно намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі. Нещодавно виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав ЗАЕС, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" на станції.
Крім того, Москва наполягає, щоб електроенергію, яку вироблятиме тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.
Нагадаємо, наприкінці грудня Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в районі ЗАЕС, що дало змогу розпочати відновлення пошкодженої лінії електропередач.