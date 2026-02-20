Спецзагін для ЗАЕС: як РФ використовує МНС, щоб приховано мобілізувати українців

От тільки за "фасадом" цивільної служби рятувальників ховається чергова схема поповнення мобілізаційного ресурсу за рахунок мешканців окупованих територій.

Кадровий дефіцит і новий набір

Попри систематичні амбітні заяви, МНС РФ довелось таки визнати серйозні кадрові проблеми на тимчасово окупованих територіях.

Так, реальний стан справ у відомстві свідчить про глибоку кризу:

Запорізька область: дефіцит кадрів у структурах МНС становить 20%;

Херсонська область: некомплект особового складу перевищує 50%.

На цьому тлі очікується активізація набору до підрозділів МНС на ТОТ. Формально це позиціонують як "службу порятунку" та посилення безпеки стратегічних об’єктів.

МНС як "чорний хід" до армії

Водночас така кампанія може стати додатковим механізмом залучення чоловіків призовного віку до силової системи РФ:

Легалізація в системі: через «службу порятунку» РФ отримує повний доступ до персональних даних чоловіків та інтегрує їх у свою силову вертикаль. Армія через МНС: відомство заявило про щорічне залучення до 5 тисяч строковиків. Ця модель дозволяє в майбутньому легко переводити підготовлений особовий склад до підрозділів Збройних сил РФ.

Таким чином, пропонуючи формально роботу рятувальника, окупанти створюють резерв, який у будь-який момент може бути відправлений на фронт.

Використання цивільних структур для військових цілей - це не лише метод прихованої мобілізації, а й черговий крок до повної мілітаризації захопленої атомної станції.