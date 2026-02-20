Вот только за "фасадом" гражданской службы спасателей скрывается очередная схема пополнения мобилизационного ресурса за счет жителей оккупированных территорий.

Кадровый дефицит и новый набор

Несмотря на систематические амбициозные заявления, МЧС РФ пришлось таки признать серьезные кадровые проблемы на временно оккупированных территориях.

Так, реальное положение дел в ведомстве свидетельствует о глубоком кризисе:

Запорожская область: дефицит кадров в структурах МЧС составляет 20%;

Херсонская область: некомплект личного состава превышает 50%.

На этом фоне ожидается активизация набора в подразделения МЧС на ВОТ. Формально это позиционируется как "служба спасения" и усиление безопасности стратегических объектов.

МЧС как "черный ход" в армию

В то же время такая кампания может стать дополнительным механизмом привлечения мужчин призывного возраста в силовую систему РФ:

Легализация в системе: через "службу спасения" РФ получает полный доступ к персональным данным мужчин и интегрирует их в свою силовую вертикаль. Армия через МЧС: ведомство заявило о ежегодном привлечении до 5 тысяч срочников. Эта модель позволяет в будущем легко переводить подготовленный личный состав в подразделения Вооруженных сил РФ.

Таким образом, предлагая формально работу спасателя, оккупанты создают резерв, который в любой момент может быть отправлен на фронт.

Использование гражданских структур для военных целей - это не только метод скрытой мобилизации, но и очередной шаг к полной милитаризации захваченной атомной станции.