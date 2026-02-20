Спецотряд для ЗАЭС: как РФ использует МЧС, чтобы скрыто мобилизовать украинцев

Российские власти объявили о создании специализированного пожарного подразделения численностью 211 человек для якобы "защиты" Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
Вот только за "фасадом" гражданской службы спасателей скрывается очередная схема пополнения мобилизационного ресурса за счет жителей оккупированных территорий.
Несмотря на систематические амбициозные заявления, МЧС РФ пришлось таки признать серьезные кадровые проблемы на временно оккупированных территориях.
Так, реальное положение дел в ведомстве свидетельствует о глубоком кризисе:
На этом фоне ожидается активизация набора в подразделения МЧС на ВОТ. Формально это позиционируется как "служба спасения" и усиление безопасности стратегических объектов.
В то же время такая кампания может стать дополнительным механизмом привлечения мужчин призывного возраста в силовую систему РФ:
Легализация в системе: через "службу спасения" РФ получает полный доступ к персональным данным мужчин и интегрирует их в свою силовую вертикаль.
Армия через МЧС: ведомство заявило о ежегодном привлечении до 5 тысяч срочников. Эта модель позволяет в будущем легко переводить подготовленный личный состав в подразделения Вооруженных сил РФ.
Таким образом, предлагая формально работу спасателя, оккупанты создают резерв, который в любой момент может быть отправлен на фронт.
Использование гражданских структур для военных целей - это не только метод скрытой мобилизации, но и очередной шаг к полной милитаризации захваченной атомной станции.
Напомним, что Россия давно пытается присоединить ЗАЭС к своей сети. Недавно исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил ЗАЭС, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на станции.
Кроме того, Москва настаивает, чтобы электроэнергию, которую будет производить временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.
Напомним, в конце декабря Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС, что позволило начать восстановление поврежденной линии электропередач.