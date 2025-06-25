Спецтрибуналу для Росії бути: в МЗС анонсували підписання угоди з Радою Європи

Спецтрибунал для Росії: що відомо

Нагадаємо, що наприкінці червня було офіційно повідомлено, що статут Спецтрибуналу розроблено. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Європейської Ради повинні підписати документ про створення Спецтрибуналу найближчим часом.

Очікувалось, що Спецтрибунал для диктатора Володимира Путіна та його соратників буде створено до кінця 2024 року, але цього не сталось. При цьому заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна зазначала, що у 2025-му році спецтрибунал над Росією ще не запрацює.

Спецтрибунал потрібен, оскільки Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо воєнних злочинів Росії в Україні. РФ ніколи не підписували Римський статут, а Україна стала його членом вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Детальніше про те, що являє собою Спеціальний трибунал, як він буде працювати, та чи вдасться запроторити Путіна за ґрати на вікі вічні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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