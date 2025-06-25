Спецтрибуналу для России быть: в МИД анонсировали подписание соглашения с Советом Европы

Спецтрибунал для России: что известно

Напомним, что в конце июня было официально сообщено, что устав Спецтрибунала разработан. Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Европейского Совета должны подписать документ о создании Спецтрибунала в ближайшее время.

Ожидалось, что Спецтрибунал для диктатора Владимира Путина и его соратников будет создан до конца 2024 года, но этого не произошло. При этом заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в интервью РБК-Украина отмечала, что в 2025-м году спецтрибунал над Россией еще не заработает.

Спецтрибунал нужен, поскольку Международный уголовный суд не имеет юрисдикции в отношении военных преступлений России в Украине. РФ никогда не подписывали Римский статут, а Украина стала его членом уже во время полномасштабного вторжения России. Подробнее о том, что представляет собой Специальный трибунал, как он будет работать, и удастся ли упрятать Путина за решетку на веки вечные - читайте в материале РБК-Украина.

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