UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Спецтрибунал щодо РФ та підтримка України цієї зими: ЄС виділив новий пакет фіндопомоги

Фото: Кая Каллас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Євросоюз вирішив виділити 10 млн євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Виділено також кошти для підтримки України взимку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

За її словами, Європейський Союз вже виділив 800 млн євро на підтримку України цієї зими. Крім того, ЄС працює над додатковими 100 млн євро на резервні генератори, а також виділив 2 млрд євро на дрони.

У рамках підтримки передбачено також цивільну місію з кіберзахисту та допомоги ветеранам.

"Війна триває, і нам потрібно забезпечити фінансову підтримку України. В ЄС обговорюють репараційний план щодо заморожених активів Росії. Потрібно, щоб підтримка була на лінії фронту, а не коштом європейських платників податків", - наголосила Каллас.

Вона також оголосила про перші 10 млн євро на створення спеціального трибуналу щодо агресії проти України.

"Росія відповідальна за цю війну та за тяжкі злочини, включно з викраденням дітей. Ми не можемо допустити безкарності", - додала Каллас.

Ще 6 млн євро виділяються на підтримку постраждалих дітей, викрадених Росією, щоб вони отримали необхідну допомогу та підтримку.

Візит Каллас до Києва

Сьогоні глава європейської дипломатії Кая Каллас прибула з робочим візитом до Києва. Під час візиту вона планувала провести  переговори щодо фінансової та військової підтримки України.

Угода про створення Спецтрибуналу

У червні цього року президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Наразі статут спецтрибуналу не містить згадок щодо персонального імунітету, що дозволяє висувати обвинувачення навіть чинному керівництву Росії. Втім, ухвалення вироку чи заочне засудження можливе лише після усунення з посад.

Пізніше Зеленський пояснював, що для початку процесу створення спецтрибуналу необхідно, що Рада швидко ратифікувала угоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЄвросоюз