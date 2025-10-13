Спецтрибунал щодо РФ та підтримка України цієї зими: ЄС виділив новий пакет фіндопомоги

За її словами, Європейський Союз вже виділив 800 млн євро на підтримку України цієї зими. Крім того, ЄС працює над додатковими 100 млн євро на резервні генератори, а також виділив 2 млрд євро на дрони.

У рамках підтримки передбачено також цивільну місію з кіберзахисту та допомоги ветеранам.

"Війна триває, і нам потрібно забезпечити фінансову підтримку України. В ЄС обговорюють репараційний план щодо заморожених активів Росії. Потрібно, щоб підтримка була на лінії фронту, а не коштом європейських платників податків", - наголосила Каллас.

Вона також оголосила про перші 10 млн євро на створення спеціального трибуналу щодо агресії проти України.

"Росія відповідальна за цю війну та за тяжкі злочини, включно з викраденням дітей. Ми не можемо допустити безкарності", - додала Каллас.

Ще 6 млн євро виділяються на підтримку постраждалих дітей, викрадених Росією, щоб вони отримали необхідну допомогу та підтримку.

Візит Каллас до Києва

Сьогоні глава європейської дипломатії Кая Каллас прибула з робочим візитом до Києва. Під час візиту вона планувала провести переговори щодо фінансової та військової підтримки України.