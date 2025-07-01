Зеленський ініціював ратифікацію Спецтрибуналу для РФ, чекає швидких дій від Ради

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Щойно підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу", - зазначив президент України.

Він також підкреслив, що доручив якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з боку України все було забезпечено для повної реалізації угоди про створення трибуналу.

"Очікую і на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції", - додав Зеленський.

За його словами, вже цього року в РФ мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес притягнення винних до відповідальності.

"Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя", - додав президент України.