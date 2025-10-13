Спецтрибунал по РФ и поддержка Украины этой зимой: ЕС выделил новый пакет финпомощи

По ее словам, Европейский Союз уже выделил 800 млн евро на поддержку Украины этой зимой. Кроме того, ЕС работает над дополнительными 100 млн евро на резервные генераторы, а также выделил 2 млрд евро на дроны.

В рамках поддержки предусмотрена также гражданская миссия по киберзащите и помощи ветеранам.

"Война продолжается, и нам нужно обеспечить финансовую поддержку Украины. В ЕС обсуждают репарационный план по замороженным активам России. Нужно, чтобы поддержка была на линии фронта, а не за счет европейских налогоплательщиков", - подчеркнула Каллас.

Она также объявила о первых 10 млн евро на создание специального трибунала по агрессии против Украины.

"Россия ответственна за эту войну и за тяжкие преступления, включая похищение детей. Мы не можем допустить безнаказанности", - добавила Каллас.

Еще 6 млн евро выделяются на поддержку пострадавших детей, похищенных Россией, чтобы они получили необходимую помощь и поддержку.

Визит Каллас в Киев

Сегодня глава европейской дипломатии Кая Каллас прибыла с рабочим визитом в Киев. Во время визита она планировала провести переговоры по финансовой и военной поддержке Украины.