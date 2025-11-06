Спецтрибунал щодо агресії проти України: Естонія офіційно приєдналась до процесу

Що відомо про створення Спецтрибуналу

Нагадаємо, 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що угода про створення спецтрибуналу офіційно започатковує новий незалежний міжнародно-правовий механізм.

Його головна мета - притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії за розв’язання повномасштабної війни проти України. Ініціатива була підтримана низкою держав ЄС, США та Великою Британією, а також самим Євросоюзом.

Спеціальний трибунал проти Росії матиме статус міжнародного органу, а не гібридної чи національної інституції.

Його основу становить стаття 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду, доповнена критеріями загарбницької війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.

Також передбачається, що трибунал зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема - проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР.

Пізніше президент України Володимир Зеленський пояснював, що для початку процесу створення спецтрибуналу необхідно, що Рада швидко ратифікувала угоду.

Детальніше про те, що являє собою Спеціальний трибунал, як він буде працювати, та чи вдасться запроторити російського диктатора Володимира Путіна за ґрати на вікі вічні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

А генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе в окремому матеріалі РБК-Україна розповів, коли запрацює Спецтрибунал.

Допомога Україні від Естонії

Естонія є одним із найактивніших союзників України у боротьбі проти російської агресії. Країна надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу, зокрема передає зброю, техніку й амуніцію.

Таллін підтримує санкційний тиск на Росію та виступає за посилення міжнародної ізоляції Кремля.

Нещодавно Естонія виділила 150 тисяч євро на підтримку української енергетики. Загальна допомога країни у цьому секторі становить 620 тисяч євро.

Також відомо, що Естонія направить 10 млн євро на ініціативу НАТО PURL. У межах програми Україна отримає американську зброю, яку профінансують партнери.