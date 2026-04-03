Спецтрибунал для РФ можуть створити вже у травні: Сибіга назвав важливу умову

Україна планує юридично завершити створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ уже в травні. Для запуску механізму вже є необхідна кількість країн-учасниць.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За словами очільника МЗС, після нещодавнього засідання міністрів закордонних справ ЄС у Києві кількість держав, готових приєднатися до угоди, зросла.
Наразі 16 країн надали попереднє підтвердження щодо своєї участі, що є необхідним юридичним мінімумом для старту.
Процес фіналізації домовленостей має відбутися під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке прийматиме Кишинів.
"Нам потрібно 16 країн. Ми вже маємо попереднє підтвердження щодо такої кількості країн, але вони проходять необхідні процедури. Це важливо, оскільки наступний важливий етап у створенні Спецтрибуналу – засідання міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі у травні", – наголосив Сибіга.
Міністр додати, що мета української сторони - вийти на травневу зустріч із готовим юридично-формальним підґрунтям для створення трибуналу.
Нагадаємо, міжнародна коаліція зі створення трибуналу для керівництва Кремля активно розширюється. Зокрема, 23 березня 2026 року Естонія офіційно приєдналася до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет майбутнього органу.
Крім того, готовність долучитися до механізму покарання РФ за злочин агресії підтвердила Швеція. У Стокгольмі наголосили на важливості невідворотності покарання для російських посадовців.
Процес створення спецтрибуналу перейшов у практичну та юридичну площину влітку 2025 року. Тоді в межах засідання ПАРЄ президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали історичну угоду, яка заклала правовий фундамент для розгляду злочинів агресії проти України.