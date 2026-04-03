Спецтрибунал для РФ можуть створити вже у травні: Сибіга назвав важливу умову

Деталі створення трибуналу

За словами очільника МЗС, після нещодавнього засідання міністрів закордонних справ ЄС у Києві кількість держав, готових приєднатися до угоди, зросла.

Наразі 16 країн надали попереднє підтвердження щодо своєї участі, що є необхідним юридичним мінімумом для старту.

Процес фіналізації домовленостей має відбутися під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке прийматиме Кишинів.

"Нам потрібно 16 країн. Ми вже маємо попереднє підтвердження щодо такої кількості країн, але вони проходять необхідні процедури. Це важливо, оскільки наступний важливий етап у створенні Спецтрибуналу – засідання міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі у травні", – наголосив Сибіга.

Міністр додати, що мета української сторони - вийти на травневу зустріч із готовим юридично-формальним підґрунтям для створення трибуналу.