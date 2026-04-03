Спецтрибунал для РФ могут создать уже в мае: Сибига назвал важное условие

Детали создания трибунала

По словам главы МИД, после недавнего заседания министров иностранных дел ЕС в Киеве количество государств, готовых присоединиться к соглашению, возросло.

Сейчас 16 стран предоставили предварительное подтверждение своего участия, что является необходимым юридическим минимумом для старта.

Процесс финализации договоренностей должен состояться во время заседания Комитета министров Совета Европы, которое будет принимать Кишинев.

"Нам нужно 16 стран. Мы уже имеем предварительное подтверждение относительно такого количества стран, но они проходят необходимые процедуры. Это важно, поскольку следующий важный этап в создании Спецтрибунала - заседание министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе в мае", - подчеркнул Сибига.

Министр добавить, что цель украинской стороны - выйти на майскую встречу с готовой юридически-формальной основой для создания трибунала.