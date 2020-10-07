Спецслужбы РФ пытались завербовать украинца для шпионажа за военными

Фото: табличка СБУ (РБК-Украина)

Спецслужбы Российской Федерации пытались завербовать жителя одного из пограничных районов Черниговской области. Украинец должен был собирать и передавать в РФ информацию об украинских воинских частях, которые граничат с Россией.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Так, гражданина Украины задержали российские правоохранители во время того, как тот выезжал на территорию РФ по личным делам. Ему инкриминировали нарушение трудового законодательства и условия пребывания на территории РФ. В обмен просили заниматься шпионажем.

"По заданию российских кураторов, украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ. Их также интересовала информация в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов, граждан, которые систематически ездят в Россию на заработки", - сообщили в СБУ.

По возвращении домой мужчина добровольно обратился в СБУ и дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных задач.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики "ЛНР" пытались завербовать сотрудницу Луганской областной государственной администрации.

Также сообщалось, что ФСБ пытались завербовать директора отеля в прифронтовом городе Луганской области, которая должна была шпионить за украинскими военными.