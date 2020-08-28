ФСБ завербовала директора отеля для шпионажа за украинскими военными

Спецслужби країни-агресора не полишають спроб залучення громадян України до конфіденційної співпраці на шкоду державної безпеки нашої країни. СБУ щотижня виявляє факти агресивної роботи з вербування українців, які перетинають державний українсько-російський кордон або перебувають на території Росії. Нещодавно у межах раніше відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України співробітники контррозвідки СБУ задокументували факт вербування представниками ФСБ РФ директорки готелю одного з прикордонних селищ на Луганщині. Контррозвідники спецслужби встановили, що під час виїзду до РФ через міжнародний пункт пропуску жінка була затримана ФСБ. Через багаточасовий психологічний тиск співробітники ворожої спецслужби змусили літню людину підписати зобов’язання щодо збору та передачі їм інформації про постояльців готелю з числа українських правоохоронців, військових, працівників органів влади та іноземних громадян. Представники ворожої спецслужби наполягали, аби директорка готелю регулярно передавала їм відповідні відомості. Громадянка не встигла вчинити жодних дій на шкоду державній безпеці України, оскільки невдовзі після повернення факт її вербування було виявлено контррозвідкою СБУ. Нагадуємо, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Водночас звільняються від кримінальної відповідальності громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників жодних дій не вчинив і добровільно повідомили правоохоронцям свій зв'язок з ними та про отримане завдання.