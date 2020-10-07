Спецслужби РФ намагалися завербувати українця для шпигунства за військовими

Фото: табличка СБУ (РБК-Україна)

Спецслужби Російської Федерації намагалися завербувати жителя одного з прикордонних районів Чернігівської області. Українець повинен був збирати і передавати в РФ інформацію про українські військові частини, які межують з Росією.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, громадянина України затримали російські правоохоронці під час того, як той виїжджав на територію РФ по особистих справах. Йому інкримінували порушення трудового законодавства і умови перебування на території РФ. В обмін просили займатися шпигунством.

"За завданням російських кураторів, українець повинен був збирати інформацію про військові частини та військовослужбовців, що проходять службу в районах, що межують з РФ. Їх також цікавила інформація стосовно співробітників українських правоохоронних органів, громадян, що систематично їздять в Росію на заробітки", - повідомили в СБУ.

Після повернення додому чоловік добровільно звернувся в СБУ і дав показання про обставини його вербування і поставлених завдань.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики "ЛНР" намагалися завербувати співробітницю Луганської обласної державної адміністрації.

Також повідомлялося, що ФСБ намагалися завербувати директора готелю в прифронтовому місті Луганської області, яка повинна була шпигувати за українськими військовими.