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Спецслужби РФ намагалися завербувати українця для шпигунства за військовими

Чернігівська область, Середа 07 жовтня 2020 14:03
Спецслужби РФ намагалися завербувати українця для шпигунства за військовими
Фото: табличка СБУ (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Спецслужби Російської Федерації намагалися завербувати жителя одного з прикордонних районів Чернігівської області. Українець повинен був збирати і передавати в РФ інформацію про українські військові частини, які межують з Росією.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, громадянина України затримали російські правоохоронці під час того, як той виїжджав на територію РФ по особистих справах. Йому інкримінували порушення трудового законодавства і умови перебування на території РФ. В обмін просили займатися шпигунством.

"За завданням російських кураторів, українець повинен був збирати інформацію про військові частини та військовослужбовців, що проходять службу в районах, що межують з РФ. Їх також цікавила інформація стосовно співробітників українських правоохоронних органів, громадян, що систематично їздять в Росію на заробітки", - повідомили в СБУ.

Після повернення додому чоловік добровільно звернувся в СБУ і дав показання про обставини його вербування і поставлених завдань.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики "ЛНР" намагалися завербувати співробітницю Луганської обласної державної адміністрації.

Також повідомлялося, що ФСБ намагалися завербувати директора готелю в прифронтовому місті Луганської області, яка повинна була шпигувати за українськими військовими.

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